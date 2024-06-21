Vivo представила новый смартфон с АКБ 6000 мАч

В Индии состоялась презентация нового смартфона Vivo Y58 5G. Главной особенностью новинки стала массивная батарея ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядкой мощностью 44 Вт.

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Особенности

Vivo Y58 5G оснащён 6,72-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full-HD+ (1080×2408 пикселей), частотой обновления 120 Гц, плотностью пикселей 393 ppi и пиковой яркостью 1024 нит. Экран имеет сертификат TUV Rheinland Low Blue Light Eye Care.

Смартфон работает на базе 4-нм процессора Snapdragon 4 Gen 2 SoC с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. Поддерживаются карты microSD до 1 ТБ.

Ёмкость аккумулятора составляет 6000 мА. Поддерживается проводная быстрая зарядка мощностью 44 Вт. Как утверждает производитель, батарея сохранит 80% своей первоначальной ёмкости после 1600 циклов зарядки – это один заряд в день в течение 4 лет.

Основная камера двойная:

50 Мп главный датчик диафрагмой f/1,8;

2 Мп датчик глубины с диафрагмой f/2,4.

Разрешение селфи-камеры составляет 8 Мп.

Vivo Y58 5G оснастили встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев, двумя стереодинамиками и поддержкой двух SIM-карт (Nano). Корпус смартфона защищён от пыли и волы по стандарту защиты IP64. Устройство работает под управлением ОС Funtouch OS 14 на базе Android 14.

Сроки выхода, цвета и цена

Vivo Y58 5G уже продается на Flipkart, в интернет-магазине Vivo India и во всех крупных розничных магазинах. Смартфон предлагается в цветах Himalayan Blue и Sundarbans Green. Стоимость гаджета составляет 19 499 рупий ($233).