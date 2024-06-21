Найдены следы древнейшего кораблекрушения в Средиземном море

На дне Средиземного моря обнаружили корабль бронзового века, затонувший 3300 лет назад. На нем находились сотни неповрежденных кувшинов, где хранились товары.

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Судно лежало в 90 км от северного побережья Израиля на глубине 1800 метров. Его признали древнейшим из всех, когда-либо найденных в морских глубинах.

До сих пор все затонувшие корабли бронзового века находили на мелководье, невдалеке от береговой линии. В их число входит, к примеру, судно у берегов греческого острова Докос, погибшее 4200 лет назад.

Поэтому археологи считали, что в древности торговые пути проходили исключительно по сравнительно безопасным прибрежным зонам. Новая находка впервые показала, что торговые корабли заходили далеко в море. Для навигации древние моряки, очевидно, использовали небесные тела и ориентировались по положению Солнца и звезд.

Корабль обнаружили во время планового обследования морского дна при поиске новых месторождений природного газа. Длина лодки составляла от 12 до 14 метров, на ее борту сохранились сотни ханаанских амфор.

Археологи отметили, что на таких судах перевозили сравнительно дешевые продукты массового производства: масло, вино, фрукты. Происхождение судна определить не удалось. По мнению исследователей, оно могло затонуть из-за шторма или пиратского нападения.

Корпус корабля хорошо сохранился. Большая глубина защитила его от волн и течений, а также ныряльщиков, которые часто посещают затонувшие корабли на мелководье. Деревянные части оказались погребены в донных отложениях.

Специалисты подняли со дна несколько амфор. После исследований их представят публике, сообщает Agence France-Presse.