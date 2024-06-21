Планшет Lenovo Tab Plus получил 8 динамиков мощностью 26 Вт

Компания Lenovo анонсировала свой новый доступный планшет Tab Plus, базирующийся на ОС Android 14 и обладающий звуком JBL, встроенной подставкой и многим другим.

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Особенности

Lenovo Tab Plus получил большой 11,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2K (2000×1200 пикселей), частотой обновления 90 Гц и яркостью 200 нит. Планшет работает на базе 8-ядерного процессора MediaTek G99 с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ внутренней памяти, с возможностью расширения с помощью карт micro SD.

Кроме того, устройство получило камеру на 8 Мп с автофокусом и аккумулятор ёмкостью 8600 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 45 Вт. Время автономной работы достигает до 12 часов в режиме потоковой передачи контента. Планшет оснащен восемью динамиками, настроенными JBL.

Есть четыре «матричных твитера» и четыре низкочастотных динамика для обеспечения насыщенного звука – сбоку имеется массивный вырез для сабвуфера. Как утверждает Lenovo, устройство может выводить звук мощностью до 26 Вт. Есть поддержка Dolby Atmos.

Также новинка поставляется с подставкой, которая поворачивается на 175°. Устройство поддерживает Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, и совместим с Lenovo Tab Pen Plus, Tab Plus Sleeve, USB-C мощностью 68 Вт и беспроводной клавиатурой. Есть степень защиты от воды и пыли по стандарту IP65. Вес девайса составляет 650 грамм.

Lenovo Tab Plus работает под управлением предустановленной Android 14 и будет получать обновления Android в течение двух лет (теоретически до Android 16), а также исправления безопасности до июня 2028 года.

Сроки выхода и цена

Lenovo Tab Plus доступен с сегодняшнего дня. Стоимость планшета составляет 280 евро ($290).