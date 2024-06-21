Появилось фото поддерживающих eSIM смарт-часов OnePlus Watch 3

Компания OnePlus опубликовала в каталоге носимых устройств Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) живые «идентификационные фотографии» новой модели смарт-часов OnePlus Watch 3.

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Судя по снимкам, гаджет имеет круглый дисплей и две кнопки управления с правой стороны. Стандарты качества и безопасности подтверждены сертификатами BIS и TUV.

Информации о часах мало, поэтому известно только о том, что ёмкость батареи составляет 500 мАч. Также Watch 3 поддерживают цифровые карты eSIM.

Номер модели — OPWWE234, что говорит о возможном продолжении линейки OnePlus Watch 2, выпущенной в феврале 2024 года под номером OPWWE231.

Возможно, начинка новой модели продолжит оснащение Watch 2. Предыдущее поколение получило чип Qualcomm W5, 1,43" AMOLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц. Работают эти часы на ОС WearOS.

Сроки выхода OnePlus Watch 3 пока неизвестны. Говорится о «ближайшем времени».