Космонавт Олег Кононенко показал доставленные на МКС сладости

Спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко показал шоколад и конфеты, доставленные на Международную космическую станцию к его дню рождения.

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Кононенко поделился видеозаписью, на которой сладости парят в невесомости.

"Вот такие подарки доставлены с Земли на грузовом корабле "Прогресс МС-27" специально к моему дню рождения. Среди них есть и шоколадка с моей фотографией, было очень приятно получить такой гостинец. С удовольствием попробую сладости и, конечно же, угощу ими членов экипажа МКС", - сказал он.



Олегу Кононенко 21 июня исполнилось 60 лет, он родился в 1964 году в городе Чарджоу Туркменской ССР (ныне Туркменабат, Туркмения).

4 февраля 2024 года (11:30 мск) Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе. Прежнее достижение - 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд - было установлено в 2015 года российским космонавтом Геннадием Падалкой, совершившим пять полетов. 5 июня (00:00:20 мск) Кононенко преодолел отметку в 1 000 суток, что произошло впервые в истории пилотируемой космонавтики. Ожидается, что по завершении годовой экспедиции (возвращение на Землю планируется 23 сентября 2024 года) его суммарный налет составит 1 110 суток.