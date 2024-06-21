Хакеры приспособили эмодзи для совершения кибератак

Хакерская группировка из Пакистана начала атаковать серверы мессенджера и соцсети Discord с помощью эмодзи. Для этого злоумышленники написали специальную программу Disgomoji, которую активно распространяют на ПК.

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Хакеры через вредоносные ссылки подключаются к каналам в Discord и загружают своё приложение на компьютеры. После этого отправляемые в диалогах эмодзи служат как исполняемые файлы.

Например, если хакер присылает эмодзи лисы, Disgomoji архивирует все профили пользователей, заходящих в заражённый канал с браузера Firefox. Если «камеру со вспышкой», — вирус фотографирует экран и отсылает снимок оператору. А если в диалог приходит смайлик «палец вниз», на компьютер загружается хакерский файл.

Такие кибератаки начались ещё в 2023 году. И если их обнаруживают специалисты, хакеры тут же создают новый Discord-канал или через фишинг попадают на другие.