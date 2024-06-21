В России предложили ужесточить требования к мобильным ОС

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предложило ужесточить требования к включению мобильных операционных систем (ОС) в реестр российского программного обеспечения. Об этом сообщает РБК.

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В ведомстве подчеркнули, что предлагается ужесточить требования к мобильным ОС с открытым исходным кодом. Например, ввести требование об отсутствии в их составе иностранных компонентов.

По словам директора департамента цифровых технологий Минпромторга Владимира Дождева, необходимо усилить проверку мобильных операционных систем, а также проводить ее по всем возможным рискам и угрозам, которые могут возникнуть при использовании открытых архитектур.

По его мнению, необходимо сфокусироваться на существующих в России защищенных мобильных ОС.

В апреле 2024 года глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в ходе саммита компании «Систэм электрик» представил смартфон с операционной системой KasperskyOS.

При этом в компании отметили, что на саммите был представлен исследовательский образец смартфона.