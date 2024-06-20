Суперкомпьютер Frontier установил новый рекорд производительности

На суперкомпьютере Frontier в Oak Ridge National Laboratory (OLCF) установлен новый рекорд производительности, открывающий двери для науки. Созданный как первая экpафлопсная система в истории, Frontier способен выполнять более квинтиллиона вычислений в секунду. Сегодня исследователи раскрывают потенциал этой мощи на практике.

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Команда инженеров и ученых использовала Frontier для моделирования системы почти полутора триллионов атомов — самой большой в мире и более чем в 400 раз превосходящей ближайших конкурентов. Этот шаг открывает новые перспективы для научных исследований на самых высоких уровнях детализации.

Это достижение поможет не только в изучении биологических систем, но и в моделировании минимальной клетки на атомарном уровне, отмечает Дилип Астагири, ведущий исследователь OLCF. Суперкомпьютер Frontier стал настоящим прорывом в возможностях моделирования сложных систем и их взаимодействий.