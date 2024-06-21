Климатолог объяснил рост числа экстремальных погодных явлений в Москве

Мощный шторм обрушился 20 июня на Москву. Это не первый удар стихии по столице за месяц. Климатолог связал аномальные погодные явления с изменением климата и глобальным потеплением и рассказал, какие погодные тенденции ждут среднюю полосу России в следующие 20-30 лет, сообщает Общественная Служба Новостей.

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Заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов объяснил, что между потеплением и ростом количества и интенсивности аномальных погодных явлений есть прямая связь, так как увеличение температуры воздуха на один градус в летнее время приводит к увеличению влагоемкости атмосферы на 7%. При повышении средней температуры рост экстремальных температур происходит быстрее.

В Москве средняя температура летом за последние три-четыре десятка лет выросла на 1,5-2 градуса: июнь стал таким же, каким ранее был июль.

«Соответственно, при волнах жары температура повышается на 5-7 градусов, а это значит, что почти в полтора раза вырастает влагоемкость, и при достаточном притоке влаги увеличивается количество пара в атмосфере. За счет этого воздух нагревается, расширяется, и возникают такие сильные ветровые, конвективные явления. Нагретый воздух поднимается вверх и увлекает за собой всю влагу, она конденсируется, и возникают сильные ливни и шквальный ветер, вплоть до смерчей», – отметил климатолог.



Чаще всего экстремальные погодные явления возникают, когда прогретый влажный воздух внезапно начинает охлаждаться поступающими холодными воздушными массами. В столицу они приходят из Арктики.

«У нас июнь по температуре уже как июль, а в это время на севере весна в самом разгаре. У нас уже лето, а в Арктике активно тает лед, океан холодный, воздушные массы холодные. Вторжения этих масс и создают контраст температур, который наиболее силен как раз где-то в мае-июне», – объяснил Владимир Семенов.



В ближайшие 20-30 лет в средней полосе России климат будет примерно таким же, как и в последние десятилетия. Средняя температура будет расти медленно, волны жары будут сильнее нагревать воздух, который будет входить в контраст с массами воздуха из Арктики, что принесет больше ливней, ураганов и градов.

Ранее ученые выяснили, что изменения климата, связанные с деятельностью человека, принесли 26 дополнительных дней экстремальной жары во всем мире за последний год.