ИИ научился обрабатывать информацию подобно человеческому мозгу

Американский нейробиолог разработал новый тип искусственного интеллекта (ИИ), который учится обрабатывать информацию подобно человеческому мозгу. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Computational Neuroscience.

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Современные системы ИИ требуют огромного количества данных и энергии для работы. Исследователь из Cold Spring Harbor Laboratory Кайл Дарувалла решил найти способ сделать ИИ более энергоэффективным.

Ученый обратился к строению человеческого мозга, который потребляет относительно мало энергии, при этом прекрасно справляясь с обработкой информации. Дарувалла разработал новую модель, в которой данные обрабатываются «нейронами» ИИ индивидуально, а не всей сетью одновременно.

По словам ученого, такой подход позволяет ИИ обучаться «на ходу», подобно человеку. Новая модель также подтверждает теорию о связи между рабочей памятью и способностью к обучению.