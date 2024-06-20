Байден запретит антивирусы «Лаборатория Касперского»

Администрация президента США Джо Байдена объявила о планах запретить продажу антивирусов «Лаборатории Касперского» в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на крупных клиентов компании в Соединенных Штатах.

В качестве причины такого решения в Белом доме называют «связи с Россией».

«Тесные связи компании с российским правительством представляют критический риск. Привилегированный доступ программного обеспечения к компьютерным системам может позволить ему украсть конфиденциальную информацию с американских компьютеров, установить вредоносное ПО или задержать критически важные обновления», — отметил источник агентства.



Другие собеседники Reuters сообщили, что «Лабораторию Касперского» внесут в список компаний, на которые распространяются торговые ограничения. Таким образом американским поставщикам будет фактически запрещена продажа ей товаров и услуг.

Известно, что ограничения в отношении «Лаборатории Касперского» вступят в силу 29 сентября.