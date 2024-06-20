Предсказано распространение спутниковой связи по миру

В ближайшие годы спутниковая связь будет доступна абонентам по всему миру. Об этом сообщает издание The Register со ссылкой на отчет GSMA Intelligence.

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По оценке экспертов, 91 оператор связи по всему миру уже подписал соглашение с провайдерами спутниковой связи. Отмечается, что действующие контракты на предоставление спутниковой связи охватывают около 60 процентов общего мирового рынка мобильных абонентов.

В отчете говорится, что операторы относятся к спутниковой связи как к прагматичному средству расширения сети и доступа к новым потокам доходов. Специалисты предсказали, что ее будут в первую очередь распространять в тех регионах, где работа обычной сотовой связи затруднена или невозможна.

Согласно отчету GSMA Intelligence, наибольшее количество контрактов с поставщиками заключено в Азии, но подобные соглашения в целом равномерно распределены по всему миру. Только на рынке США все три крупнейших оператора сотовой связи подписали соглашения с провайдерами спутниковой связи.

В конце мая принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску SpaceX продемонстрировала совершение первого в мире видеозвонка через спутник Starlink. Для связи использовали два обычных смартфона, не модифицированных особым образом.