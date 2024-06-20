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Все компьютеры на Windows призвали срочно обновить

Корпорация Microsoft отреагировала на взлом компьютеров на Windows выпуском срочного обновления. Об этом сообщает издание The Register.

Все компьютеры на Windows призвали срочно обновить
© lenta.ru

Ранее в операционных системах Microsoft — включая Windows 10 и 11 — обнаружили уязвимость, позволяющую устанавливать на ПК зловредное ПО. Системная брешь, получившая идентификатор CVE-2024-30078, давала доступ к ПК, если он был подключен к общедоступной и незащищенной сети Wi-Fi.

«Злоумышленник, не прошедший проверку подлинности, может отправить вредоносный сетевой пакет в соседнюю систему, в которой используется сетевой адаптер Wi-Fi, который может обеспечить удаленное выполнение кода», — объяснили представители Microsoft.

В компании выпустили устраняющий проблему патч 11 июня и призвали всех пользователей срочно установить апдейт.

Также в корпорации Microsoft заметили, что об уязвимости до ее исправления не сообщалось публично. Из этого авторы отчета сделали вывод, что хакеры вряд ли смогли успеть воспользоваться лазейкой в системе.

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Ранее специалисты компании Volexity рассказали, что злоумышленники начали использовать эмодзи для распространения вредоносных программ. С помощью смайлов и чатов в Discord хакеры удаленно отправляли команды на зараженные устройства.

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