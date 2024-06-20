В Сбере рассказали, какие задачи пока сложно делегировать искусственному интеллекту

Искусственному интеллекту (ИИ) пока сложно справляться с задачами в банковской сфере, которые требуют человеческого обсуждения и опыта. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью «Коммерсанту».

«Как всегда, самое сложное (для ИИ. — прим. «Газеты.Ru») — это какие-то кредиты-исключения, специальные программы и так далее», — сказал Ведяхин.



К таковым также относятся сложные, крупные продукты для клиентов. Он привел в пример сделку по высокоскоростной магистрали, которую Сбербанк активно структурирует.

«Для понимания, мы завершили обсуждение концессионного соглашения в 0:30, а уже в 10:30 утра следующего дня продолжили, то есть это большой, сложный документ, в нем 300 страниц. Пока что искусственному интеллекту с подобным справиться достаточно сложно», — пояснил Ведяхин.



Но он добавил, что у искусственного интеллекта все впереди.

До этого старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов заявил в интервью «Газете.Ru» в рамках ПМЭФ, что инновации играют ключевую роль в стратегии Сбера, который ориентирован на развитие и внедрение передовых технологий в сочетании с устойчивым ростом бизнеса. Он подчеркнул, что в долгосрочной перспективе развитие искусственного интеллекта и его применение во всех сферах жизни Сбер видит важным элементом в трансформации бизнеса.

Ранее в Сбере рассказали о развитии человекоподобных роботов.