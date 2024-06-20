Компания потеряла 51 миллион рублей из-за вредоносного приложения

Тульская компания потеряла 51 миллион рублей после установки вредоносного приложения на корпоративный смартфон с доступом в мобильный банк, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на УМВД по региону.

Отмечается, что в дежурную часть отдела полиции «Советский» с заявлением обратился гендиректор коммерческой организации. Он сообщил, что со счетов фирмы похитили денежные средства на сумму в размере 51 миллиона рублей.

По предварительным данным, кража была совершена с использованием вредоносного программного обеспечения, установленного на корпоративный смартфон, который имел доступ к онлайн-кабинету мобильного банка организации. Полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Согласно информации Telegram-канала Baza, речь идет о приложении «Мой отпечаток», баннер которого сотрудники компании увидели в интернете.