Профессор объяснил опасность съемки молнии на смартфон

Съемка молнии на смартфон может привести к гибели, рассказал профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин. Как пояснил ученый «Газете.Ru», гаджет может притянуть разряд, если находиться на возвышенном месте на природе или открытой местности.

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Сам гаджет способен притянуть разряд. Важное уточнение: при обычном разговоре по телефону или селфи в городских условиях трагедия, скорее всего, не произойдет. Большинство смартфонов обладают пластиковым корпусом: он является диэлектриком. Кроме того, напряженность поля у мобильного телефона очень мала, даже во время приема звонка она не возрастает настолько, чтобы притянуть молнию, — отметил Шамин.



По словам эксперта, телефоном пользоваться опасно под одиноко стоящими деревьями или столбами, большими металлическими конструкциями или рядом с водоемами. Во время грозы всех этих мест нужно избегать при любых обстоятельствах. При непогоде следует найти укрытие и уйти подальше от береговой линии.

Ранее во Владимирской области ударом молнии убило подростка. Еще четверых госпитализировали, двоих из них после проведенного обследования отпустили домой. Предварительно, компания несовершеннолетних приехала к водоему, который находится недалеко от поселка Першино Киржачского района. Когда началась гроза, подростки спрятались в заброшенном строении, куда и ударила молния.