Волкодавы, хозяйки пивных и поварята: какие профессии существовали в Средние века

В Средневековье существовало множество профессий, не доживших до наших времен: большинство из них исчезли из ненадобности, в результате реформ и новых технологий. Портал medievalists.net рассказал, какими были профессии в прошлом.

© Unsplash

Профессии в деревне

В Средневековой Англии крестьяне потребляли много алкогольного эля, но его недостаток был в том, что он быстро портился. Сваренный напиток желательно употребить в ближайшие пару дней — из-за этого во многих деревнях сложилась своеобразная система производства алкоголя. Так появились хозяйки пивных — обычно ими были именно женщины. А к концу Средних веков, когда пивоварение стало более коммерческим делом, также появилась должность питейного осмотрщика.

В XII-XIII веках короли Англии предлагали награду за каждого убитого волка, благодаря чему многие мужчины пошли в волкодавы. Они охотились на хищников при помощи гончих собак, причем настолько успешно, что к концу XV века истребили почти всех волков на территории Англии.

Разведение кроликов тоже было большим бизнесом в Средневековье, из-за чего немало людей стало кролиководами. Нынешний спрос на кроличий мех и мясо значительно ниже.

Наконец, иногда животные забредали куда-то далеко от хозяйской фермы — и кто-то зарабатывал на поимке потерянного скота. Такие люди назывались ловчими. Правда, их работа стала гораздо менее прибыльной после того, как крестьяне научились огораживать свои земли заборами получше.

Профессии при королевском дворе

По мере того, как короли становились богаче, их придворная свита становилась все шире. Среди них были в том числе и представители крайне специфических профессий. Например, бакалейщик подавал специи к хозяйскому столу; рукомой подносил гостям за столом воду, чтобы помыть руки; а поваренок следил за тем, чтобы в очаге горел огонь.

Пожалуй, самой неприятной профессией была должность камергера стула. Он опустошал королевский ночной горшок после каждого использования. Подобная ответственность означала, что камергер всегда находился близ короля — а значит, им был кто-то, кому монарх доверял.