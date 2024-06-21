Эксперт рассказал, как правильно чистить гнездо для зарядки смартфона

Загрязнение гнезда зарядки – распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы смартфонов. Пыль, ворсинки и другие мелкие частицы со временем скапливаются в разъеме, мешая зарядке устройства и создавая риск коротких замыканий.

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Николай Николаев, главный редактор портала BigGeek.Ru в интервью Pravda.Ru рекомендует регулярно чистить гнездо зарядки.

"Если вы часто пользуетесь проводной зарядкой или, наоборот, не пользуетесь, но планируете иногда ей пользоваться, необходимо периодически чистить устройство".



Для чистки гнезда зарядки можно использовать специальные наборы, которые включают ватные палочки, щетки и чистящее средство на основе спирта. В качестве альтернативы можно использовать подручные средства: спирт и ватную палочку. Не используйте металлические предметы для очистки гнезда, так как это может повредить контакты. Не заливайте устройство спиртом, а лишь слегка смочите ватную палочку. Основная задача чистки – удалить грязь, пыль и ворсинки. Для очистки экрана смартфона также можно использовать спирт, но делать это нужно аккуратно.

Николай Николаев советует использовать специальные средства для очистки экранов.

"Для протирания экранов продается огромное количество специальных средств. Лучше, конечно, пользоваться ими. Потому что если взять что-то жёсткое-жёсткое, то есть высокий риск поцарапать экран".



Регулярная чистка гнезда зарядки поможет продлить срок службы вашего смартфона и обеспечит его бесперебойную работу.