Google введет новые значения для определения скорости зарядки смартфонов

Инсайдер и автор портала Android Authority Мишаал Рахман сообщил о появлении в AOSP — Android с открытым исходным кодом, но без ряда функций — кодовой базы, раскрывающей некоторые детали о будущем определения скорости зарядки смартфонов.

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Отмечается, что сейчас в Android зарядка считается низкой, если скорость составляет ниже 5 Вт. Но в будущем эта практика должна измениться.

Рахман объяснил, что информацию о токе и напряжении Android получает от аккумулятора и схемы зарядки через систему health HAL. Если мощность, подаваемая на телефон, ниже 5 Вт, зарядное устройство считается «медленным», и на экране блокировки отображается сообщение «медленно заряжается». Если мощность зарядки превышает 7,5 Вт, такое зарядное устройство считается «быстрым», и тогда отображается сообщение «быстрая зарядка». Если мощность составляет от 5 до 7,5 Вт, зарядное устройство считается «обычным», а на экране блокировки просто отображается сообщение о том, что телефон «заряжается».

Но, судя по новому коду, в будущем Google повысит порог значений зарядки и «быстрой» будет считаться зарядка не от 7,5 Вт, а не менее 20 Вт. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что в последнем бета-обновлении Android 15 добавлена новая конфигурация, для которой установлено значение 20 000 000, или 20 Вт в микроваттах.

Однако инсайдер говорит, что сроков запуска нового обозначения скорости зарядки не установлено. Поэтому в ближайшее время Google всё ещё продолжит определять пороговые значения скорости зарядки «по-старому».