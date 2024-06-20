США хотят ограничить продажу ПО Kaspersky

Администрация президента США Джо Байдена 20 июня объявит о планах ограничить продажу антивирусного программного обеспечения «Лаборатории Касперского» в Штатах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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По данным Reuters, новые ограничения на продажи программного обеспечения «Лаборатории Касперского» коснутся загрузки обновлений ПО, перепродажи и лицензирования продукта. Ожидается, что они вступят в силу 29 сентября.

Собеседник Reuters сослался на крупных клиентов «Лаборатории Касперского» в США. По словам источника агентства, в Вашингтоне планируют объявить, что компания «тесно связана» с российским правительством, и назвать это «критическим риском».

По данным Reuters, в Вашингтоне опасаются, что «привилегированный доступ» ПО к компьютерным системам может привести к краже конфиденциальной информации с американских компьютеров или установке вредоносного ПО.

Представитель Министерства торговли США отказался от комментариев, а «Лаборатория Касперского» и посольство России в США не ответили на запросы, отмечает Reuters.

В апреле СМИ сообщали, что США могут запретить американским компаниям и гражданам использовать ПО «Касперского». С 2017 года продукцией компании запрещено пользоваться госучреждениям США.