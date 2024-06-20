Новый вид динозавров назвали в честь коварного скандинавского бога Локи

Американские палеонтологи из Университета штата Колорадо и других научных учреждений обнаружили в штате Монтана новый вид рогатых динозавров, живших около 78 млн лет назад в конце мелового периода. Открытой разновидности ящеров дали имя Lokiceratops rangiformis, или локицератопс. Исследование опубликовано в научном журнале PeerJ.

© Газета.Ru

По оценкам ученых, локицераптосы достигали в длину около семи метров и весили около пяти тонн. Они оказались родственниками другого известного вида динозавров — трицератопсов, узнаваемых по трем рогам и характерным костяным оборкам на черепе. Однако локицератопсы бродили по Земле на 12 млн лет раньше своих потомков.

Палеонтологи отметили, что локицератопсы выделялись среди всех представителей своего семейства огромными причудливыми рогами. Необычная формы их голов побудила специалистов назвать вид в честь Локи — скандинавского бога коварства и хитрости, которого иногда изображали с рогами.

Ученые отметили, что локицератопсы жили вместе с четырем другими разновидностями рогатых динозавров, что противоречит ранним представлениям, согласно которым на одной территории могли сосуществовать лишь два рогатых вида.