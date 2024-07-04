От плоской Земли до падения Луны: мифы о реальности, развеянные наукой

Наше восприятие реальности сильно ограничено, из-за чего раньше людям во многом приходилось полагаться на интуицию. А это, в свою очередь, привело ко многим заблуждениям, которые смогли развеять лишь научные доказательства. Портал Science Focus рассказал о таких заблуждениях.

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Земля на самом деле плоская

Со стороны Земля действительно выглядит плоской, но есть несколько зацепок, которые доказывают, что наша планета — большая сфера. От кораблей, скрывающихся за линией горизонта, до круглой тени Земли, появляющейся во время лунного затмения, наблюдений из открытого космоса и кругосветных путешествий мореплавателей.

Дикие животные созданы для своих сред обитания

Акулы — идеальные морские хищники, хвойные деревья отлично выживают в снежных регионах, и так далее, и тому подобное. Как говорил Ричард Докинз, биология изучает вещи, которые выглядят так, словно их создавали с определенной целью. Но, на самом деле, секрет дикой природы в мутациях ДНК. На самом деле, бесчисленные поколения животных и растений оказались не приспособлены для выживания в своей среде обитания. Закрепились только те, что смогли адаптироваться.

Представьте машину, которая вытачивает случайные ключи. Большая часть из них не откроет ни один замок, хотя есть пара исключений. Можно ли говорить, что эти ключи были созданы для замка? Едва ли.

Течение времени не меняется

На первый взгляд кажется, что это очевидно: не зря же мы можем синхронизировать часы и позже подтвердить, что они тикали с одинаковой скоростью. Но это только потому, что все люди живут на медленной планете со слабой гравитацией. Если бы мы перемещались почти на скорости света, то течение времени было бы совсем другим. По крайней мере, на это намекают научные изыскания Альберта Эйнштейна.

Луна не падает

На самом деле, Луна и впрямь медленно падает — просто мы не понимали этого вплоть до времен Исаака Ньютона. Он представил пушку, которая выстреливала ядром по горизонтали вдоль земли. Гравитация рано или поздно искривила бы траекторию ядра вниз. Но если это ядро будет лететь на скорости 18 000 км/ч, то его траектория изгибалась бы бесконечно, по кругу, по контуру поверхности Земли. Примерно то же самое происходит и с Луной.

Мы можем изучить Вселенную в настоящем времени

Проблема в том, что «настоящее» — совершенно бессмысленный концепт, когда речь идет о Вселенной. Она невероятно велика, и свет в контексте бесконечного космоса движется крайне медленно. По сути, космос, который мы видим — это свет, дошедший до нас спустя бесчисленное множество лет. Мы видим все со значительной задержкой. Например, внешность Луны доходит до нас за 1,25 секунды, а облик ближайшей крупной галактики Андромеды — 2,5 млн лет.