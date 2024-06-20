Облик древнего храма в Афинах восстановили по рисунку пастуха

«Граффити», созданное древнегреческим пастухом, изменило представления ученых об истории Афин. Оно изображает храм на Акрополе, существовавший прежде Парфенона.

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Рисунок обнаружили в мраморном карьере в 20 километрах от Афин. Всего там расположено более двух тысяч образцов наскальной живописи, созданных, скорее всего, пастухами и козопасами.

Один из рисунков был создан пастухом по имени Микон в VI веке до нашей эры. Автор подписал его, используя очень древнюю версию греческого алфавита. Ученые определили, что это «граффити» минимум на 50 лет старше Парфенона, строительство которого началось около 450 года до нашей эры.

Рисунок изображает крупное храмовое здание с колоннами и ступенями. Оно было подписано как «Гекатомпедон» – именно так, согласно историческим источникам, называлась постройка на афинском Акрополе. В 480 году до н.э. персидская армия вторглась в город и разрушила то, что было построено на его возвышенной и укрепленной части. Внешний вид Гекатомпедона долгое время оставался загадкой для исследователей, и благодаря пастуху Микону им удалось разрешить ее.

«Гекатомпедон» означает «высотой в сто футов». Известно, что там хранились афинские сокровища. По мнению исследователей, храм располагался на южной стороне Акрополя архаического периода. Находка также показала, что пастухи в Древней Греции были грамотными, сообщает American Journal of Archaeology.

Ранее сообщалось, что в Греции раскопали древний храм с сокровищами. Руины находились на острове Эвия (Эвбея).