Каким было нижнее белье в Средневековье?

Несмотря на свою важную роль, нижнее белье — один из предметов Средневекового гардероба, который часто игнорируют в историческом творчестве. Портал medievalists.net рассказал, что мужчины и женщины носили под одеждой.

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Мужское белье встречается в исторических источниках гораздо чаще, чем женское: возможно, потому что раздетый мужчина воспринимался скорее в комедийном ключе, нежели в эротическом. В Средневековье существовало два популярных вида белья — брэ и нижние туники. Если проводить аналогии с современной одеждой, их можно сравнить с современными боксерами и нательными рубашками.

Нынешнее мужское белье обычно изготавливается из хлопка или смеси хлопка и полиэстера. Благодаря растяжимости материала белье садится на любую форму тела и не выступает из-под верхней одежды. Однако Средневековое белье было немного другим. Его не задумывали как видимый предмет гардероба, но, в то же время, люди не так переживали, если оно местами проступало из-под одежды. А нательные рубашки обычно заправляли в трусы.

Для контекста, в то время сегодняшние штаны не были в моде. Хотя по современным представлениям Средневековые штаны считаются скорее «трико», в реальности они состояли из двух разных фрагментов ткани. Штаны как таковые появились только в XV веке. До этого момент мужчины носили длинные, обтягивающие носки, покрывавшие ноги от пальцев до бедра — со стороны они были похожи на трико. Носки подвязывались либо к брэ (боксерам), либо к отдельной ткани, которую носили под одеждой. Из-за этого брэ вышивались в разных дизайнах, от коротких, похожих на современные боксеры, до длинных, свисавших ниже колена.

Что касается женского белья, то самым популярным трендом была бесформенность. Если современные женщины часто стремятся подчеркивать свою фигуру при помощи облегающего нижнего белья, то в Средневековье многие носили просторные льняные платья. Они пользовались широкой популярностью на протяжении пяти веков, от раннего Средневековья до Ренессанса.

Хотя дизайны платьев, конечно, были разными. Малоимущие женщины могли носить белье из пеньковой ткани, тогда как аристократки — из шелка. На исторических иллюстрациях из манускриптов эти платья изображены либо белыми, либо сероватыми, а ткань была либо плотной, либо полупрозрачной. Иногда встречались платья на лямках с более прилегающим торсом — они поддерживали грудь примерно так же, как современные бюстгальтеры.