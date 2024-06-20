Развенчаны главные мифы о смартфонах

В Интернете можно встретить большое количество заблуждений, связанных со смартфонами. Вот самые популярные из них.

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Чем больше мегапикселей, тем лучше качество фото. Чем больше пикселей, а той же площади матрицы, тем меньше размер каждого пикселя. Меньшие пиксели дают лучшую детализацию, однако при плохом освещении они не так эффективны. Поэтому камеры с меньшим количеством мегапикселей, но большим размером пикселей могут быть качественнее тех, кто имеет много мегапикселей. На качество снимков влияют и другие параметры: это качество оптики, алгоритмы обработки изображений, светочувствительность матрицы, условия съёмки.

Нужно полностью разряжать смартфон перед зарядкой. В современных смартфонах стоят литиевые аккумуляторы, которые можно подзаряжать в любое время, даже не дожидаясь полной разрядки. Также исследования показывают, что функция быстрой зарядки значительно не влияет на срок службы аккумулятора.

Телефон можно ставить на зарядку на всю ночь. Теоретически да, поскольку передача электричества автоматически прекращается, когда аппарат заряжается до 100%. Однако важно учитывать, что в процессе зарядки или после её окончания могут возникнуть сбои в электросети, возможно использование несертифицированных зарядных устройств. Лучше отключать зарядное устройство, когда уровень заряда становится 100%.

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Смартфон можно заряжать неоригинальным блоком питания. Нужно понимать, что в этом случае стабильность и безопасность зарядки устройства может быть не такой, как при использовании оригинальных аксессуаров. Из-за неоригинальных зарядок могут возникнуть такие проблемы, как снижение срока службы батареи, перегрев, выход устройства из строя.

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Увеличение ёмкости аккумулятора продлевает время работы устройства. Автономность зависит от большого количества факторов. Если у смартфона большое разрешение экрана и более производительный процессор, то потреблять энергии он станет тоже больше. На общую автономность также влияют эффективность оптимизации программного обеспечения, тип и версия модулей связи (Bluetooth), параметры яркости экрана.