В Сети появилось фото iPhone без камеры для работников АЭС

В интернете появились фотографии iPhone без камер, без каких-либо признаков внешнего вмешательства, которые удивили людей. Как пишет издание Digital Trends, изначально снимки были опубликованы на форуме Reddit.

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Один из пользователей Reddit опубликовал фотографию своего iPhone. При более внимательном рассмотрении люди заметили, что на задней стороне телефона отсутствует модуль камеры, а логотип Apple нарисован прямо на стеклянной крышке. Сообщается, что необычный телефон принадлежит работнику АЭС. По всей видимости, ему досталась модифицированная версия iPhone 11.

Данная фотография - не единственное свидетельство существования специальных iPhone для сотрудников особо охраняемых объектов. Например, ранее, как пишет Digital Trends, по сети ходили снимки iPhone 7 Plus без камерного модуля. Его энтузиасты заметили в магазине подержанных смартфонов в Дубае. Автор фотографии утверждал, что телефон принадлежал военному.

По сообщениям в темах обсуждения, Apple не производит iPhone без камер. Смартфоны покупаются частными компаниями и модифицируются на их собственных производствах, где камеры удаляются физически, а затем устанавливаются кастомные корпуса без модулей камер. Покупателями таких айфонов являются военные, нефтегазовые компании и образовательные учреждения.