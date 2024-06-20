Китай начал подготовку тайконавтов для полета на Луну

В Китае отобрали 10 новых тайконавтов для подготовки к лунной миссии, которая запланирована на 2030 год. В состав экипажа войдут восемь пилотов и два специалиста по полезной нагрузке. Около двух лет их будут обучать в Китайском центре космонавтов в Пекине, после чего они смогут отправиться в космос. Об этом сообщает Space.com.

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Все 39 китайских тайконавтов, ранее побывавшие на орбите, были пилотами ВВС, но в состав нового экипажа впервые вошли пилоты сухопутных войск и военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая. Отбор начался в октябре 2022 года, 10 новых кандидатов выбрали из 120 претендентов. По словам Хуан Вэйфэнь, главного тренера китайских тайконавтов, они прошли три серии тестов: от физических и психологических обследований до проверки специальных навыков, связанных с космическими полетами.

Планируется, что в ближайшее время команда начнет проходить систематическую подготовку в Китайском центре космонавтов. В будущем им предстоит проводить научные эксперименты на станции Тяньгун, а также выполнять национальные пилотируемые миссии на Луну.

Специалистов по полезной нагрузке впервые выбрали в особых административных районах Китая — Гонконге и Макао. Это технические эксперты, сопровождающие, например, научные спутники. Гонконг представляет Лай Ка-ин — старший инспектор полиции, работавшая в отделе секретных технических служб. Подробности об эксперте из Макао не разглашаются — как и об остальных восьми членах экипажа. Обычно Китайское космическое агентство называет имена тайконавтов, летящих на Тяньгун, только за день до запуска.