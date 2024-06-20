Россию накрыла волна хакерских атак под видом взломанного офисного ПО

Аналитикам F.A.C.C.T., российской компании, специализирующейся на противодействии киберпреступности, удалось выявить сеть из более чем 1300 доменов, которые распространяли вредоносные программы, маскируясь под популярные утилиты и офисные приложения вместе с ключами активации или активаторами. Об этом «Газете.Ru» стало известно из нового отчета компании.

Пользователи, пытавшиеся установить популярное программное обеспечение, переставшее работать в России, сталкивались с загрузкой шпионского ПО, стилеров и криптомайнеров. Специалисты обнаружили и локализовали серию инцидентов, связанных с попытками загрузки вредоносного файла на рабочие компьютеры сотрудников, пытавшихся активировать или скачать нелицензионное программное обеспечение.

На основе технических данных инцидентов, эксперты F.A.C.C.T. с помощью системы графового анализа выявили сеть из 1316 уникальных доменов, связанных с ресурсами, предлагающими нелегально устанавливать ПО: антивирусы, программы для работы с фото и видео, офисные приложения, программы для проектирования и моделирования и т.д.

Регистрация доменных имен осуществлялась на протяжении длительного периода, и часть из них уже была недоступна. Однако, продолжают появляться и новые доменные имена, например, в первом квартале 2024 года было обнаружено 28 регистраций доменных имен, на которых позже был размещен вредоносный контент в рамках данной кампании.

Для продвижения вредоносных ресурсов использовались различные сервисы, включая LinkedIn, где было обнаружено более 300 уникальных аккаунтов, рекламирующих сайты со взломанным ПО. Большая часть учетных записей была зарегистрирована в Пакистане, Индии и Бангладеше.