YouTube начал отменять дешевые Premium-подписки, оформленные через VPN

YouTube, пытаясь охватить более широкую потребительскую базу, предлагает свою Premium-подписку в различных странах исходя из покупательной способности их жителей. Клиенты воспользовались этой возможностью, и при помощи VPN выдавали себя за подписчиков из стран с более дешевыми моделями подписки.

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Так в Турции подписка значительно дешевле (57,99 TRY⁠/⁠месяц или $1,78 в месяц) чем в США (13,99 доллара в месяц). Теперь Google отменяет членство в YouTube Premium для пользователей, использующих VPN, с целью получить подписку по более низкой цене.

Так пользователь форума Reddit под ником Alopez1024 заметил, что ни с того ни с сего YouTube отменил его членство в YouTube Premium. Данную информацию подтвердили и другие пользователи заявив, что их членство было внезапно отменено. Они также признались, что использовали VPN для доступа к более низким тарифам.

Пользователи Reddit, обратились в службу поддержки, где им сообщили, что их подписка была отменена, поскольку они указали местоположение, отличное от того, в котором они зарегистрировались. Служба поддержки клиентов посоветовала всем пользователям зарегистрироваться, указав свой домашний адрес и местную карту, чтобы восстановить доступ к YouTube Premium, что призвано исключить любые обходные подписки.