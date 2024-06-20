В саркофаге древнеегипетской мумии нашли портрет Мардж Симпсон

Изображение героини популярного мультсериала обнаружили внутри саркофага египетской мумии возрастом 3500 лет. Фотографию находки опубликовали в социальных сетях, где она вызвала большое оживление.

© Egyptian ministry of tourism and antiquities

Захоронение обнаружили в 2023 году. Археологи установили, что тело принадлежало женщине по имени Тади Ист. Она была дочерью верховного жреца Джехути из Эль-Ашмунейна – города на западном берегу реки Нил.

Когда гроб вскрыли, на обратной стороне увидели хорошо сохранившийся рисунок. Он изображал женщину с желтоватой кожей и поднятым вверх столбом синих волос, как у героини «Симпсонов» Мардж.

«Египет предсказал появление Симпсонов», – решили пользователи социальных сетей, увидев снимок.



На самом деле сходство египтянки с героиней мультфильма является случайностью. Нарисованная фигура также была окружена дюжиной жриц, которые символизировали 12 часов дня.

Важно, что в гробу сохранилась мумия в отличном состоянии. На ней были маска и платье, расшитое бисером.

Захоронение обнаружили на кладбище, где покоились высокопоставленные чиновники и жрецы Нового царства (1550 по 1069 годы до нашей эры). Рядом также располагался деревянный гроб конца ХХ династии – предположительно, он принадлежал женщине по имени Нани, певчей верховного жреца Джехути, сообщает Egyptian Gazette.