Российские ученые рассказали о двух нерешенных загадках науки

Шаровая молния — загадочное природное явление, представляющее собой светящееся и плавающее в воздухе образование. Обычно она возникает во время грозы или штормовой погоды.

Происхождение шаровой молнии ассоциируется с электрическими разрядами или формированиями из облачных структур. Иногда она появляется внезапно в воздухе или даже возникает из различных объектов, таких как деревья или столбы.

В пермском политехническом университете напомнили «Свободной Прессе», что еще в 1950-е годы нобелевский лауреат Петр Капица смог получить сферический газовый разряд при атмосферном давлении в гелиевой среде. Добавки различных органических соединений меняли яркость и цвет свечения.

Тогда возникло предположение, что шаровая молния создается из-за высокочастотных колебаний, возникающих после обычной молнии. С помощью шарового резонатора, наполненного гелием, и сильных непрерывных колебаний Капица получил свободно парящий газовый разряд овальной формы, образовывавшийся в области максимума электрического поля, и медленно двигавшийся по кругу.

«В науке до сих пор не решена фундаментальная проблема консервации электромагнитной энергии на долгое время без потерь или использования дополнительных средств. Природа решила ее в шаровой молнии», — пояснил кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей физики ПНИПУ Вячеслав Кирчанов.

Ученый отметил, что вся материя, согласно современной физике, состоит из вещества, полей, вакуума и темных компонентов. Видимое вещество составляет всего 5% всей массы Вселенной, а все остальное — это темные материи и темные энергии.

«К темным компонентам относится темная материя, хотя чем именно представлена — пока неизвестно. Она не излучает электромагнитные волны и недоступна прямому наблюдению. Но проявляет себя в гравитационном притяжении к видимой материи, а значит, ее частицы имеют гравитационную массу», — уточнил Кирчанов.

По его словам, темная энергия представляет собой антигравитацию и как бы расталкивает пространство. Она составляет 70% от массы всей Вселенной. Известно, что темная энергия равномерно распределена в пространстве, взаимодействует с обычной материей через гравитацию, но никак иначе.

Ранее эксперты в области солнечной физики заявляли, что Солнце стоит на пороге смены своих магнитных полюсов, что ознаменует начало спада активности 11-летнего цикла звезды.