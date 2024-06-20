В России стартовали продажи нового смартфона Realme

Компания Realme представила новую серию смартфонов Realme GT 6, состоящую из двух моделей – GT 6 и GT 6T. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании, эти устройства станут «убийцами флагманов» и выставят новую планку производительности на рынке премиальных смартфонов.

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Realme GT 6 оснащен процессором Snapdragon 8s Gen3 и флагманской камерой Sony LYT-808 с разрешением 50 МП. Realme GT 6T работает на чипсете Snapdragon 7+ Gen3. Оба смартфона получили самый яркий в мире дисплей с яркостью до 6000 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, а также аккумуляторы повышенной емкости 5500 мАч, поддерживающие быструю зарядку 120 Вт.

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В России новые смартфоны серии Realme GT 6 уже доступны в магазинах партнеров компании в цветах «Зеленый туман» и «Зеркальный серебряный». Realme GT 6 в конфигурации 16+512 ГБ продается по цене от 80 тыс. руб., а в конфигурации 12+256 ГБ – от 70 тыс. руб. Realme GT 6T в конфигурации 12+256 ГБ обойдется по цене от 65 тыс. руб., а в конфигурации 8+256 ГБ – от 60 тыс. руб.