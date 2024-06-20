В Якутии ученые провели вскрытие древнего волка

Пресс-служба Северо-Восточного федерального университета сообщает, что на базе лаборатории Музей мамонта СВФУ ученые провели вскрытие древнего волка, который пролежал во льдах свыше 44 000 лет и очень хорошо сохранился. В университете отметили, что подобная находка пока что не имеет мировых аналогов.

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В ходе аутопсии ископаемого животного были взяты образцы внутренних органов, а также содержимое желудка и кишечника. Это позволит выяснить, какие микроорганизмы существовали в те времена, чем животные болели и питались.

Также были взяты анализы образцов мягких тканей волка, которые позволят изучить его геном и выяснить, насколько ДНК ископаемого животного отличается от современных волков.

Отмечается, что вскрытие производилось совместно со специалистами из Петербурга, которые уже много лет сотрудничают с палеонтологами из Якутии.