Роботы получили новые навыки через наблюдение за людьми

Специалисты Стэнфордского университета (США) создали механизм для обучения роботов различным навыкам. Соответствующий материал был опубликован на Github.

© Lenta.ru

Ученые создали модель искусственного интеллекта (ИИ), которая помогает им наблюдать и повторять действия человека. Процесс обучения через наблюдение занимает около 40 часов. По словам инженеров, за это время машина может полностью освоить тот или иной навык.

В рамках эксперимента специалисты собрали антропоморфного робота HumanPlus, оснащенного простой RGB-камерой. В ходе обучения робот просто наблюдал за человеком, играющим в теннис, завязывающим шнурки на обуви или набирающим текст на клавиатуре, а также анализировал и запоминал его движения и жесты. Потом машина смогла точно воспроизвести действия человека.

«Имитируя людей, гуманоиды потенциально могут использовать богатый набор навыков и движений, демонстрируемых людьми, предлагая многообещающий путь к достижению общего интеллекта роботов», — отметили авторы исследования.



По их словам, ранее ученые разделяли процесс обучения на части, связанными с определенными компонентами машины. Однако теперь специалисты поняли, что обучать роботов комплексно проще и быстрее.

Ранее международная группа ученых разработала модель искусственного интеллекта (ИИ), способную точно различать объекты на человеческих рисунках. Точность идентификации рукописных объектов превысила 85 процентов.