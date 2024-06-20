Вдохновленный Nokia Lumia смартфон HMD Skyline получил Snapdragon 7s Gen 2

Предстоящий смартфон HMD Global, HMD Skyline, был замечен на Geekbench. Внешне он напоминает о культовой модели Nokia Lumia 920. Листинг подтверждает, что HMD Skyline будет оснащен восьмиядерным процессором Snapdragon 7s Gen 2, 4 ядра которого работают на частоте 1,96 ГГц, а еще 4 - на 2,40 ГГц. В паре с 8 ГБ оперативной памяти устройство работает под управлением Android 14 и набирает 1027 баллов в одноядерном тесте и 2857 баллов в многоядерном тесте.

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Судя по предыдущим утечкам, HMD Skyline будет оснащен OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Набор камер включает в себя основной сенсор на 108 МП, сверхширокоугольный объектив и третий объектив, возможно, макро или датчик глубины, а также фронтальную камеру на 32 МП. Питает устройство аккумулятор емкостью 4 900 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

© GeekBench

Дополнительные характеристики включают стереодинамики, встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев и защиту от воды и пыли по стандарту IP67. Ожидается, что HMD Skyline поступит в продажу в июле, а его ориентировочная цена составит 520 евро за вариант с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя.