На Сатурне выявили энергетический дисбаланс

Ученые Университета Хьюстона выявили значительный энергетический дисбаланс на Сатурне. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, бросает вызов существующим климатическим моделям газовых гигантов Солнечной системы.

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Исследователи проанализировали данные, собранные космическим зондом Cassini orbiter, чтобы построить модели распределения солнечной радиации и теплового излучения планеты. Оказалось, что Сатурн испытывает значительный и ранее неизвестный сезонный энергетический дисбаланс, который влияет на его тепловую структуру.

Обнаружен новый Сатурн

Планеты Солнечной системы получают энергию от Солнца в виде солнечной радиации и теряют энергию в виде теплового излучения. Однако газовые гиганты, включая Сатурн, также имеют еще один источник тепла, испуская значительное количество энергии из своих недр.

Кроме того, дисбаланс обусловлен большим эксцентриситетом орбиты Сатурна, из-за которого расстояние до Солнца меняется на 20 процентов от перехода из афелия или самой удаленной точки орбиты до перигелия — самой близкой к Солнцу точки орбиты. Это приводит к значительным сезонным колебаниям поглощенной солнечной энергии, что не наблюдается на Земле из-за очень небольшого эксцентриситета.

Несбалансированный энергетический баланс Сатурна играет ключевую роль в развитии гигантских штормов, которые являются доминирующим погодным явлением в атмосфере планеты. Понимание этого механизма может также помочь в изучении погодных явлений на Земле. В будущем ученые планируют исследовать другие планеты, такие как Уран, который, по прогнозам, также испытывает значительный энергетический дисбаланс.