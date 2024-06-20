Создан универсальный пульт Haptique RS90

Cantata Haptique RS90 и RS90X, которые в настоящее время вызывают ажиотаж на Kickstarter, могут переосмыслить пульты управления, объединив управление умным домом в одном устройстве без специального хаба, пишет The Verge. Пульт на базе Android с 3,2-дюймовым сенсорным экраном и 24 физическими кнопками призван объединить управление традиционными устройствами с инфракрасными датчиками, такими как телевизоры, и современными гаджетами умного дома, который работают через Wi-Fi и Bluetooth.

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Отличительной особенностью RS90 является стремление упростить управление, не требуя сложных настроек, отмечает издание. Пульт обещает совместимость с более чем 3 000 ИК-устройств и популярными брендами "умного дома", такими как Philips Hue и Sonos. Также гарантируется прямой доступ к потоковым сервисам и поддержка игровых консолей, таких как PS5.

Пульт RS90, цена которого на Kickstarter составляет 240 евро, а розничная цена ожидается на уровне 360 евро, должен обеспечить полное управление "умным домом" к августу 2024 года, при условии полного финансирования.