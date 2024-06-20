Создан 5G-ретранслятор с беспроводным питанием

Ученые из Токийского технологического института разработали ретранслятор с беспроводным питанием, предназначенный для улучшения связи 5G без прямой видимости (NLoS). Эта технология обещает значительно улучшить покрытие сети 5G, особенно в районах, где традиционные сигналы блокируются препятствиями.

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Технология 5G на миллиметровых волнах обеспечивает высокоскоростную связь с низкой задержкой, но сталкивается с такими проблемами, как низкое соотношение сигнал/шум (SNR) и блокировка каналов связи.

Новый приемопередатчик, разработанный доцентом Ацуши Ширане и его командой, преодолевает ограничения за счет интеграции системы беспроводной передачи энергии (WPT) с эффективным преобразованием энергии, что позволяет ему работать в условиях NLoS.