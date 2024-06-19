Маск оценил вероятность гибели человечества от действий ИИ

Оно произойдёт с вероятностью от 10% до 20%.

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«Я склонен согласиться с Джеффом Хинтоном — одним из крёстных отцов искусственного интеллекта — он считал, что существует 10–20% вероятность того, что произойдёт что-то ужасное», — рассказал предприниматель на Международном фестивале «Каннские львы».



Маск пригрозил Apple из-за ИИ

Илон Маск добавил, что массовое внедрение искусственного интеллекта приведёт к экзистенциальному кризису, поскольку «если ИИ может делать всё, что вы можете, но лучше, какой смысл что-то делать?». Его слова передаёт Daily Mail.