Пользователь Reddit под ником Puzzleheaded_Spot401 рассказал, что следуя рецепту заправки для салата, сгенерированному нейросетью Google Gemini, приготовил смертельный яд.

Один из пользователей, следуя рецепту, сгенерированному нейросетью Google Gemini, решил приготовить заправку для салата, добавив чеснок в оливковое масло и оставив смесь настаиваться при комнатной температуре. Он не подозревал, что может создать смертельный яд.

Через некоторое время пользователь заметил пузыри газа, поднимающиеся в банке, и решил перепроверить рецепт в интернете. К его ужасу, выяснилось, что в банке размножались бактерии Clostridium botulinum, вызывающие ботулизм. Этот токсин является одним из самых опасных известных биотоксинов и может быть смертельно опасным.

Настойка чеснока в масле при неправильном хранении действительно является популярным способом вырастить ботулинический токсин в домашних условиях. Если бы «повар» не обратил внимание на пузыри и не перепроверил рецепт, последствия могли бы быть трагическими.