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Нейросеть Gemini приготовила возбудитель ботулизма вместо соуса для салата

Пользователь Reddit под ником Puzzleheaded_Spot401 рассказал, что следуя рецепту заправки для салата, сгенерированному нейросетью Google Gemini, приготовил смертельный яд.

Нейросеть Gemini приготовила возбудитель ботулизма вместо соуса для салата
© globallookpress.com

Google Gemini Advanced

Один из пользователей, следуя рецепту, сгенерированному нейросетью Google Gemini, решил приготовить заправку для салата, добавив чеснок в оливковое масло и оставив смесь настаиваться при комнатной температуре. Он не подозревал, что может создать смертельный яд.

Через некоторое время пользователь заметил пузыри газа, поднимающиеся в банке, и решил перепроверить рецепт в интернете. К его ужасу, выяснилось, что в банке размножались бактерии Clostridium botulinum, вызывающие ботулизм. Этот токсин является одним из самых опасных известных биотоксинов и может быть смертельно опасным.

Нейросеть Gemini приготовила возбудитель ботулизма вместо соуса для салата

Настойка чеснока в масле при неправильном хранении действительно является популярным способом вырастить ботулинический токсин в домашних условиях. Если бы «повар» не обратил внимание на пузыри и не перепроверил рецепт, последствия могли бы быть трагическими.

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