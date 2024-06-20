Купленная в комиссионке ваза оказалось 2000-летним артефактом майя

Купленная в комиссионном магазине ваза оказалась артефактом майя возрастом около 2000 лет, пишет издание UPI. По словам экспертов, найти такой экземпляр, да еще и в хорошем состоянии — большая удача.

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Анна Ли Дозье из Вашингтона рассказала, что делала покупки в комиссионном магазине, когда ее внимание привлекла необычная ваза, цена за которую составляла $3,99.

«Она выглядела довольно старой, я подумала, что ей, наверно, лет 20, ну, может быть, 30. Я ее купила и принесла домой», — вспоминает американка.



В начале этого года Дозье посещала Мексику с рабочей поездкой и заметила, что некоторые предметы, выставленные в Музее антропологии, поразительно напоминали ей купленную вазу. Она поговорила с сотрудниками музея, и те посоветовали Анне прийти в мексиканское посольство по возвращении.

Уже в США Анна пришла в посольство Мексики, показав дипломатам фотографии фазы. Вскоре предмет был идентифицирован как артефакт майя возрастом около 2000 лет. После этого женщина на специальной церемонии, организованной посольством, вернула вазу на историческую родину.