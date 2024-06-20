Обнаружены укрепления ассирийцев, осаждавших Иерусалим 2700 лет назад

Британский независимый археолог Стивен Комптон при поддержке коллег из других организаций обнаружил древний военный лагерь ассирийского царя Сеннахирима, который его армия использовала для осады еврейских городов Лахиш и Иерусалим около 701 года до нашей эры. Исследование опубликовано в научном журнале Near Eastern Archeology (NEA).

© Courtesy of Stephen Compton

Осада Лахиша и Иерусалима часто упоминается в Ветхом завете. В соответствии со священным писанием, ассирийцы были разгромлены благодаря божественному вмешательству, когда «ангел Господень вышел и уничтожил сто восемьдесят пять тысяч в ассирийском стане».

Ассирийские летописи описывают этот эпизод иначе: согласно им, царь Иудеи Езекия откупился от Сеннахирима богатой данью, после чего ассирийский правитель увел войска.

Комптон проанализировал различные археологические исследования и записи XIX века и отметил необычную форму руин древних укреплений в Лахише. Ранее считалось, что на этом месте располагался римский военный лагерь, однако римляне делали свои лагеря прямоугольными, тогда как фортификации в Лахише были овальными. Это соответствовало ассирийским традициям.

Кроме того, археологические исследования, проведенные в начале XX века, обнаружили остатки керамических черепков, стиль которых датируется примерно тем временем, когда Сеннахирим осадил Лахиш.

Стивен Комптон передал свои наработки специалистам, которые занимаются раскопками Лахиша. Ученые рассчитывают в будущем узнать больше об истории и создателях этого места.