В США “похоронили” программу доступного Интернета

Усилия по возрождению программы Affordable Connectivity Program (ACP), направленной на предоставление субсидий на интернет для американцев с низкими доходами, зашли в тупик из-за партийных разногласий в Конгрессе, пишут СМИ. Программа, срок действия которой истек в мае, остается без финансирования, поскольку демократы и республиканцы спорят о механизмах финансирования.

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Законопроект сенатора-демократа Марии Кантвелл, предусматривающий выделение 7 миллиардов долларов на продолжение программы ACP, был в очередной раз отложен в сенатском комитете по торговле, поскольку республиканцы выступили против его включения в более широкий спектр законов. Кэнтуэлл обвинила сенатора Теда Круза в препятствовании принятию закона.

В ответ Круз выступил в защиту своего законопроекта о спектре, в котором основное внимание уделяется расширению инфраструктуры 5G, но отсутствуют положения о ACP.

С приближением президентских выборов двухпартийный консенсус по финансированию ACP становится все более маловероятным, отмечают эксперты, оставляя будущее программы неопределенным на фоне других приоритетов, но некоторые американские СМИ и комментаторы уже успели попрощаться с этой программой.