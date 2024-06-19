Apple перестала продавать iPhone в рассрочку

Apple прекратила предлагать свою услугу рассрочки Apple Pay Later в США спустя несколько месяцев после ее запуска. Как сообщает деловое издание Financial Times, компания планирует перейти к новому сервису кредитования через кредитные и дебетовые карты сторонних производителей.

Пользователи, которые уже имеют открытые кредиты через Apple Pay Later, продолжат иметь доступ к функциям, однако новые кредиты не будут предлагаться.

В 2022 году Apple анонсировала ввод этой услуги, которая позволяла пользователям оформлять краткосрочные кредиты на сумму от $50 (4,2 тыс. руб. по курсу на 19 июня 2024 года) до $1000 (около 84,1 тыс. руб.) для оплаты покупок, сделанных на iPhone и iPad в магазинах, принимающих Apple Pay, в интернете и в приложениях.

Услуга Apple Pay Later была представлена в США в марте 2023 года и считалась серьезным вторжением в сферу традиционных банковских услуг, так как технологическая компания выдавала кредиты самостоятельно, а не в партнерстве с банком.