Самые смертоносные природные катаклизмы в истории

По статистике, каждый год 60 000 человек погибают в результате стихийных бедствий: землетрясений, извержений вулканов, ураганов, цунами, наводнений и лесных пожаров. Разрушительные природные катаклизмы сопровождают человечество с самого начала истории цивилизации. Портал livescience.com рассказал о самых смертоносных бедствиях, задокументированных учеными.

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Землетрясение в Алеппо (1138)

11 октября 1138 года земля под сирийским городом Алеппо начала содрогаться. Поселение стоит на стыке арабской и африканской плит, из-за чего оно всегда было склонным к толчкам — но на этот раз они были особенно мощными. Никто не знает, какой магнитуды было то землетрясение, но да наших дней дошли свидетельства о том, что оно разрушило цитадель Алеппо и многие дома. Приблизительное число жертв составило 230 000 человек, однако это неточная цифра.

Подводное землетрясение и цунами в Индийском океане (2004)

26 декабря 2004 года под водой неподалеку от Суматры началось мощнейшее землетрясение магнитудой 9.1. Толчки создали гигантское цунами, убившее 230 000 человек. Еще два миллиона остались без крова, причем катаклизм затронул 14 южноазиатских и восточноафриканских стран. Цунами двигалось на скорости 804 км/ч — волна достигла берегов всего за 15-20 минут после начала землетрясения, из-за чего многие люди не смогли спастись вовремя.

Землетрясения в Антиохии (115 и 526)

Древнегреческий город Антиохия, некогда выступавший региональной столицей Римской и Византийской империй, находится на территории современной Турции. Если точнее, прямо на стыке африканской, арабской и анатолийской плит. 13 декабря 115 года тектоническая система под городом вызвала землетрясение магнитудой 7.5, жертвами которого стали 260 000 человек. Оно уничтожило не только Антиохию, но и пять близлежащих городов. Толчки также создали цунами, причинившее серьезный ущерб Бейруту — столице современного Ливана.

Но землетрясение 115 года было не единственным. Четыре столетия спустя Антиохия вновь пострадала от подземных толчков. По сообщениям современников, на этот раз число жертв составило 250 000 человек.

Циклон Бхола (1970)

13 ноября 1970 территорию нынешнего Бангладеша накрыл мощнейший тропический циклон. Самые сильные порывы ветра достигали скорости 205 км/ч — эквивалент урагана 4 категории по шкале Саффира-Симпсона. Шторм, наводнение и недостаток эвакуации привели к гибели от 300 000 до 500 000 человек, а циклон Бхола вошел в историю как самый смертоносный тропический циклон в истории.

Наводнение на Хуанхэ (1887)

В конце 1880-х река Хуанхэ в Китае располагалась на опасной высоте относительно окружающих земель из-за цепочки дамб, распределявших воды по фермам в центральной части страны. Постепенно эти дамбы забились, и река вышла из берегов в результате сильных паводков. Наводнение накрыло 12 949 квадратных километров земли, не говоря уже от 900 000 до 2 000 000 погибших среди населения.

Землетрясение в Гаити (2010)

Наконец, землетрясение в Гаити стало настоящей катастрофой для одной из беднейших стран в западном полушарии. Подземные толчки магнитудой 7.0 могли унести жизни 3 000 000 человек, но статистика по смертям от разных источников расходится.