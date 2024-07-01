Какие запахи привлекают комаров: отвечают ученые

Некоторые люди жалуются, что комары кусают их гораздо чаще, чем других — и в этом есть доля правды. Но лишь недавно ученые смогли выяснить, почему так происходит. Журнал National Geographic рассказал, какие ароматы предпочитают комары.

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Команда ученых из Университета Джона Хопкинса опубликовала любопытную научную работу о повадках комаров. Если точнее, африканских комаров Anopheles gambiae — переносчиков малярии. Результаты эксперимента показали, что комары способны различать людей на открытом пространстве. Для контекста, предыдущие опыты проходили в гораздо менее больших комнатах.

Прежде всего, специалисты выяснили, что, при наличии нескольких потенциальных источников пищи, комары предпочитают одних людей другим. Нюанс в том, что персональные запах человека — невероятно сложный аромат, содержащий много никем не классифицированных химикатов. Однако комаров привлекают не столько специфические запахи, сколько концентрация определенных химикатов.

Так, комаров особенно притягивает карбоксильная кислота: категория жирных кислот, содержащаяся в человеческом поте. К похожему итогу пришла и чуть более ранняя научная работа, показавшая аналогичные предпочтения другого вида комаров. Насекомым также интересен ацетоин — продукт жизнедеятельности микробов, живущих на нашей коже.

Конечно, различные биологические факторы, вроде беременности, состояния здоровья и диеты, способны повлиять на запах человека. Однако его общие характеристики сохраняются месяцами, иногда и годами. Поэтому некоторые люди действительно более склонны привлекать внимание комаров на протяжении долгого времени.

Можно ли обдурить комаров

Назревает вопрос: а можно ли обмануть обоняние комаров Большинство людей регулярно пользуется дезодорантами, мылом, шампунем и прочими ароматизированными средствами гигиены.

Ученые проверили и этот момент, но итог оказался неожиданным. Иногда мыло делало подопытных еще более привлекательной добычей, однако эффект разнился в зависимости от конкретного человека и бренда мыла. И это при том, что в состав использованного мыла входил химикат лимонен — доказанный репеллент комаров. Похоже, на самом деле все упирается в концентрацию вещества и то, как оно взаимодействует с натуральными соединениями на человеческой коже.

Помимо этого, стоит помнить о том, что люди — важнейшее звено в жизненном цикле некоторых видов комаров, из-за чего насекомые выработали избыточные инструменты в своем механизме обнаружения добычи. Их обоняние сложно охарактеризовать, потому что оно опирается на множество параметров.

При повторном эксперименте специалисты смогли смешать своего рода «афродизиак» для комаров, который привлекал их гораздо чаще, чем минеральное масло — контрольная жидкость. Если исследования в этом направлении продолжатся, то, рано или поздно, люди смогут подбирать мыло, которое сделает их непривлекательными для комаров.

Какие средства от комаров самые эффективные

Пока что эксперименты в сфере стопроцентного репеллента находятся на зачаточных стадиях, но ученые уже могут выдвинуть некоторые теории. Например, сотрудники Университета Джона Хопкинса считают, что можно попробовать косметику с ароматом кокоса — он нравился подопытным комарам меньше прочих.

Самым эффективным средством все равно будут коммерческие репелленты, созданные специально для борьбы с комарами, но есть еще одна мера предосторожности. Во время полевой работы ученые стараются носить светлую одежду, т.к. комаров чаще привлекают темные оттенки.