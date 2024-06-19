Выявлены механизмы экстремально холодной зимы XVIII века

Ученые Бернского университета выявили механизмы, лежащие в основе экстремально холодной зимы XVIII века. Результаты исследования опубликованы в журнале Climate of the Past.

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В 1739-1740 годах Европа пережила самую холодную зиму за 600 лет, которая была приблизительно на четыре градуса Цельсия холоднее, чем в настоящее время в среднем, что также совпало с отрицательными температурными аномалиями в Северной Америке и Евразии.

Ученые реконструировали ежемесячный климат и ежедневные погодные условия, чтобы определить причины этого аномального сезона. Для этого они объединили инструментальные измерения и записи в дневниках погоды в городах Гданьск, Берлин, Версаль и Сен-Блез. Это позволило построить карты суточной температуры и давления.

Первая половина января 1740 года была определена как чрезвычайно холодная, с температурой на 6 стандартных отклонений ниже средней. Высокое давление над Скандинавией заставило течь холодный воздух с континента на запад. С февраля по июнь высокое давление над Ирландией вытягивало холодный воздух из Северной Атлантики, вызвав еще две отрицательные температурные аномалии в марте и мае того же года.

Исследователи рассмотрели роль Североатлантического колебания, которое находилось в отрицательной фазе, но не обнаружили характерных для него экстремальных условий. Затем ученые обратились к восточно-атлантической модели, которая весной 1740 года находилась в необычной отрицательной фазе, что привело к снижению температуры и изменению осадков по всей Европе. Влияние Эль-Ниньо и извержения вулкана Тарумаэ было также изучено, но не показало значительных корреляций.