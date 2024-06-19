Apple откажется от моделей Watch Series 10 небольшого размера

Известный аналитик Минг-Чи Куо косвенно подтвердил слова другого инсайдера, журналиста Марка Гурмана, который недавно рассказал, что Apple откажется от небольшой модели смарт-часов Watch Series 10.

© Ferra.ru

По информации инсайдеров, компания сосредоточится на достижении «наиболее тонкого дизайна», чтобы Watch Series 10 вписались в эстетический ряд «сверхтонких» iPad и MacBook Pro. При утончении дизайна Apple откажется от небольшого размера часов — 41 мм.

Все версии Watch Series 10 будут только 45 и 49 мм. Причём для увеличения экрана уменьшат рамки часов.

Более того, Куо говорит, что со второй половины 2024 года Apple Watch будут включать компоненты, изготовленные с использованием технологии 3D-печати. Инсайдер отметил, что интенсивное тестирование в течение последнего года якобы повысило эффективность производства 3D-печати.

И его слова пересекаются с информацией Гурмана, что Apple хочет создать «новый класс устройств, которые должны быть самыми тонкими и лёгкими продуктами в своих категориях во всей технологической отрасли».