Появилось приложение, которое показывает здоровье кошки по фото

В Японии создали необычный сервис, который позволяет по фотографиям кошки выявить наличие проблем со здоровьем. Об этом сообщает Reuters.

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Речь идет о приложении CatsMe!, которое работает за счет ИИ-алгоритмов. Разработчики утверждают, что CatsMe! может по фотографии морды кошки определить с точностью до 95%, есть ли у питомца какой-либо недуг.

Подчеркивается, что ИИ-алгоритмы обучены на снимках 6000 кошек различных пород. Создатели сервиса - исследователи Университета Нихон и программисты из стартапа Carelogy. С момента релиза CatsMe! прошел примерно год. За этот период сервисом воспользовались более 230 000 человек по всему миру. По данным ученых, свыше 70% пожилых кошек чувствуют боли от артрита, но только c 2% из них действительно обращаются в клиники.

Ранее сообщалось, что ученые из Австралии создали на основе искусственного интеллекта приложение, анализирующее симметрию лица и то, как двигаются его отдельные мышцы.