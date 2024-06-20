Древние жители Якутии оставили после себя «кладбище мамонтов»

Ученые выяснили, что скопление тысяч костей мамонтов в долине реки Берелех в арктической Якутии возникло благодаря человеческой деятельности. Ранее считалось, что костные остатки животных приносило течение реки, но анализ археологических материалов, результатов радиоуглеродного датирования, палеогеографических условий и развития рельефа в этом районе показал, что накопление костей на «кладбище» происходило от 14,4 до 13,5 тысячи лет назад. Его формирование связано с активной деятельностью людей, населявших окрестную территорию.

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Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Quaternary Science Reviews.

На севере Якутии, на левом берегу реки Берелех, находится Берелехское «кладбище мамонтов» — место, в котором археологи обнаружили тысячи костей этих крупных вымерших животных. Изначально считалось, что кости накапливались здесь естественным путем в период 12–13 тысяч лет назад безо всякого участия человека. Трупы животных могли переноситься течением реки в естественную ловушку, например в слепую протоку или старицу. Также исследователи не исключали возможность естественной единовременной гибели целой группы мамонтов.

В ходе работы вблизи «кладбища мамонтов» в разные годы были найдены следы деятельности человека — обработанные фрагменты бивней, в том числе с гравированным изображением мамонта, массивный заостренный стержень (копье) из бивня, а также немногочисленные каменные орудия труда и отходы их производства. На основе этих находок исследователи предположили, что кости на «кладбище мамонтов» могли приносить люди, в древности населявшие берега реки Берелех. Однако до сих пор подтверждений этого не было.

Специалисты из Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург), Арктического и антарктического научно-исследовательского института (Санкт-Петербург) и Геологического института РАН (Москва) исследовали кости, найденные на «кладбище мамонтов», а также археологические материалы, собранные в ходе полевых работ разными научными группами с 1970 по 2009 год. Кроме того, авторы подробно изучили отложения берега реки, к которым принадлежат археологические и палеонтологические остатки, и реконструировали условия и последовательность формирования Берелехского геоархеологического комплекса.

Археологи обнаружили каменные острия необычной формы, возможно использовавшиеся в качестве режущих инструментов или наконечников. Такие изделия в регионе встречаются редко и всегда сопутствуют массовым скоплениям костей мамонтов. Помимо упомянутых артефактов, ученые нашли украшения-подвески, а также обломки ребер мамонта со следами обработки и отходы производства изделий из бивней. С помощью радиоуглеродного анализа исследователи определили прямой возраст этих находок, который был использован в анализе общей выборки датировок из Берелехского «кладбища мамонтов».

Оказалось, что массовое скопление костных остатков на реке Берелех формировалось очень короткое время и происходило 13,5–14,4 тысячи лет назад, первоначально довольно медленно, а затем более интенсивно. В реконструированной истории накопления костных остатков мамонтов отмечаются пики, отражающие ускоренное накопление, — 14,4, 14,0 и 13,8 тысячи лет назад. Указанные пики соответствуют датировкам, полученным при анализе артефактов, а потому непосредственно связаны с деятельностью человека.

Исследователи полагают, что люди активно использовали шерсть, бивни и жир мамонтов для собственных нужд. Часть скелетных элементов, среди которых особую ценность представляли бивни, помещали в определенном месте, которое впоследствии и стало «кладбищем». Его выбор не был случаен: исходя из реконструкций древнего рельефа, «кладбище мамонтов» располагалось в заболоченном изгибе реки или старице — части русла, превратившейся в небольшой самостоятельный водоем. Такое место было богато микроорганизмами, которые облегчают разложение соединительной ткани, именно поэтому его выбрали для хранения остатков. Это позволяло извлекать из черепов целые бивни, не разрушая их основание, что было технологически необходимо для дальнейших трудовых операций.

Подтверждением участия людей в создании Берелехского «кладбища мамонтов» может служить также и то, что иные подобные объекты — в частности, подробно изученное массовое скопление костей этих животных, которое археологи обнаружили в низовьях реки Яна (Якутия), — также были сформированы в период активной человеческой деятельности на этой территории.

«Шерстистый мамонт для древних людей служил важным источником разнообразных полезных материалов. Например, бивни использовались для изготовления орудий труда, жир и мясо служили в качестве пищи. Кости и черепа с бивнями, как показывают исследования, складывали в места, где благодаря деятельности микроорганизмов хорошо разлагаются соединительные ткани, что было важно для процедуры извлечения бивней и подготовки костных остатков к дальнейшему использованию. Процесс накопления костей мамонтов вблизи рек Берелех и Яна очень схож. При этом мы не можем утверждать, что люди проживали на соответствующих территориях все время формирования "кладбищ мамонтов". Они регулярно здесь присутствовали, скорее всего, то уходя, то возвращаясь», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Владимир Питулько, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории РАН и Центра Арктических исследований Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН.



В дальнейшем ученые планируют продолжить исследование прошлого арктической Восточной Сибири, включая расселение человека в этой области, особенности эволюции его культуры и адаптации к изменяющимся условиям природной среды.